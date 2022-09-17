وزير الزراعة يبحث مع مدير إيكاردا الاستفادة من البحوث التطبيقية

كتبت ــ أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علي أبو سبع مدير المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق القاحلة (إيكاردا) وعدد من ممثلي مكتب الإيكاردا بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وبحث القصير الاستفادة من البحوث التطبيقية والاستعداد لمؤتمر المناخ cop27، وذلك في إطار اهتمام الإيكاردا بالتعاون التقني الزراعي مع وزارة الزراعة عامة ومركز البحوث الزراعية خاصة.

تناول اللقاء كيفية الاستفادة من الابتكارات الحديثة للمحاصيل الاستراتيجية والدور الذي تلعبه مراكز البحوث الزراعية على المستوي الوطني والإقليمي والدولى.

أكد القصير خلال الاجتماع على ضرورة إتاحة مخرجات البحوث للمزارعين للاستفادة منها مما يعود بالنفع علي مختلف الاصعدة المحلية والاقليمية، وفيما يتعلق بمؤتمر المناخ القادم قال إن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق للاستفادة من البحوث المتوفرة علي مستوي المجلس الاستشاري الدولي للبحوث الزراعية CGIAR والذي يتمتع بتجارب جيدة في مسئلة الابتكارات الزراعية والتي يمكن لمصر والعالم العربي والافريقي الاستفادة منها بشكل كبير.

كما أكد القصير علي توفير مخرجات البحوث التطبيقية علي مستوي المزارعين لتعظيم عوائد هذه البحوث من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام واتباع الممارسات الزراعية الجيدة للحصول علي اعلي إنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية فيها بهدف تحقيق الأمن الغذائي على المستوي الوطني وزيادة دخول المزارعين.

وأشار مدير الإيكاردا إلي أهمية التعاون مع مركز البحوث الزراعية للاستفادة من مخرجات البحوث الدولية لإيجاد طرق للتغلب علي تحديات المياه والأمن الغذائي من خلال إدخال أصناف جديدة لها ميزات فائقة تساهم في زيادة إنتاجية عدد من المحاصيل الاستراتيجية والتي في مقدمتها القمح والشعير والعدس والفول الصويا وكذا إدخال أصناف الصبارات الملساء والجلبان والتي تعد بديلا للاعلاف التقليدية، وأيضا الاستفادة من تجارب زراعة الشعير في المناطق القاحلة على مستوى العالم للاستفادة من زراعتها في الأراضي الصحراوية المصرية حيث تعد زراعة الشعير في هذه الأراضي ذات جدوي اقتصادية جيدة.