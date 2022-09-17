الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تستهدف 10 آلاف سيدة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع وكيل وزارة الصحة، نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى جرى تنفيذها فى الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجارى بإدارات (اهناسيا، الواسطى، ببا، سمسطا)، ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أنه تم العمل فى المرحلة الأولى من خلال 113 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و12 عيادة متنقلة تم توجيهها إلى أكثر من 60 موقعاً من المواقع المحرومة من الخدمة، مشيرا إلى إن إجمالى المنتفعات اللائى استفدن من خدمات الحملة قد بلغ 10 آلاف و445 سيدة، حيث بلغ إجمالى السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 10 آلاف و439 سيدة ( 2800 جدد+7639 مترددات)، حيث تم إجراء 288 كشف باطنة، و1117 كشف نساء، و659 أطفال، و843 متابعة حمل، و1236 سونار، وتقديم المشورة لعدد 5580 سيدة

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية_ بقيادة الدكتور مديحة سرى ومديرى الإدارات الصحية على جهودهم فى تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى مرحلتها الأولى، لافتا إلى تكليفات المحافظ بأهمية بالاستعداد الجيد والاستمرارية فى تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية، والتى من المقرر أن تبدأ غدا الأحد 18 سبتمبر وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، وتشمل 3 إدارات (بنى سويف، ناصر، الفشن)ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادى المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة.

فيما أضافت مدير تنظيم الأسرة الدكتورة مديحة سرى، أن الحملة توفر مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائى النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة فى المناطق النائية.