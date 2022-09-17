اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 09:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الصومالي يقتل 35 إرهابيا في عملية عسكرية بوسط البلاد

السبت، 17 سبتمبر 2022 09:31 ص
الجيش الصومالي يقتل 35 إرهابيا في عملية عسكرية بوسط البلاد الجيش الصومالي - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، مقتل 35 عنصرا من ميليشيا "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية جرت بمناطق تابعة لإقليم هيران بولاية هيرشبيلي الإقليمية بوسط البلاد.

وذكر ضباط بالجيش الصومالي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية - أن العملية جرت في منطقة "أبوري" على بعد 25 كلم عن شرق مدينة "بولو بردي"، حيث تعرضت الخلايا الإرهابية لضربات موجعة مخلفة وراءها قتلى وجرحى.

وأشار بيان صادر عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية إلى أن القوات المسلحة الوطنية تمكنت من تصفية 150 عنصرا من ميليشيا "الشباب" خلال العمليات في الأسابيع الماضية، داعيا الإرهابيين إلى الاستسلام للحكومة والاستفادة من العفو العام.

وكانت قوات الأمن الصومالية قد اعتقلت ليلة أمس، 10 عناصر من ميليشيا الشباب الإرهابية كان بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية أن القوات الأمنية نفذت عملية وفقا لمعلومات استخباراتية، ودمرت شبكة تنفذ عمليات قتل وتفجيرات مخططة.

 


الجيش الصومالي

الصومال

حركة الشباب

الارهاب في الصومال

اخبار الصومال



الموضوعات المتعلقة

أمريكا تشيد بجهود الصومال لبناء توافق وطنى ومواجهة حركة الشباب الإرهابية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 11:03 ص

افريقيا تدفع فاتورة تغير المناخ.. أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما تضرب دول شرق القارة الصومال وكينيا وإثيوبيا.. البنك الأفريقى: القارة السمراء تتكبد خسائر بـ15%؜ من معدلات النمو.. والامم المتحدة: لا نهاية للأزمة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:13 ص

الصومال وإيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:00 ص

الصومال والأمم المتحدة يبحثان تعزيز المشاريع التنموية ومواجهة الجفاف

السبت، 10 سبتمبر 2022 05:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة