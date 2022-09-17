الجيش الصومالي يقتل 35 إرهابيا في عملية عسكرية بوسط البلاد

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أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، مقتل 35 عنصرا من ميليشيا "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية جرت بمناطق تابعة لإقليم هيران بولاية هيرشبيلي الإقليمية بوسط البلاد.

وذكر ضباط بالجيش الصومالي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية - أن العملية جرت في منطقة "أبوري" على بعد 25 كلم عن شرق مدينة "بولو بردي"، حيث تعرضت الخلايا الإرهابية لضربات موجعة مخلفة وراءها قتلى وجرحى.

وأشار بيان صادر عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية إلى أن القوات المسلحة الوطنية تمكنت من تصفية 150 عنصرا من ميليشيا "الشباب" خلال العمليات في الأسابيع الماضية، داعيا الإرهابيين إلى الاستسلام للحكومة والاستفادة من العفو العام.

وكانت قوات الأمن الصومالية قد اعتقلت ليلة أمس، 10 عناصر من ميليشيا الشباب الإرهابية كان بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية أن القوات الأمنية نفذت عملية وفقا لمعلومات استخباراتية، ودمرت شبكة تنفذ عمليات قتل وتفجيرات مخططة.