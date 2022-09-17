الاستماع لأقوال شهود عيان فى مقتل عامل أثناء مشاجرة بأوسيم

كتب ـ بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان في مشاجرة أسفرت عن مقتل عامل في إحدى قرى أوسيم، وذكروا أن خلافات سابقة بين الطرفين تجددت مرة أخرى، وخلال التشاجر تم إطلاق أعيرة نارية أسفرت عن مقتل المجني عليه.

وناظر رجال المباحث جثة الضحية، لبيان الإصابة التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، حيث قررت النيابة تشريحها والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في قرية تابعة لدائرة المركز، وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الواقعة، وضبط طرفي المشاجرة.

وبتكثيف التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، أسفرت عن مقتل شخص، وتم نقل جثته إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.