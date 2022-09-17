ارتفاع مصابى حادث تصادم طريق غارب الغردقة لـ27 ونقل 6 لمستشفى الجونة

البحر الأحمر - عماد عرفة

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق غارب - الغردقة، إلى 27 مصابا تم نقل 6 مصابين منهم إلي مستشفى الجونة لخطورة حالتهم، و21 آخرين لمستشفى الغردقة العام.

كان تلقي الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بتصادم أتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل بمنطقة جبل الزيت طريق "الغردقة - رأس غارب"، وأسفر الحادث عن إصابة 27 شخصًا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت 21 مصابًا إلى مستشفى الغردقة العام، ونقل 6 مصابين إلى مستشفى الجونة لخطورة حالتهم.

وجار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.