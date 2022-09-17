إلقاء القبض على شاب تزلج أمام سيارة الملك تشارلز فى طريقه لقاعة وستمنستر

كتب محمد رضا

مر الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، بلحظات من الذهول الليلة الماضية عندما توقف رجل على زلاجات فى غضون ثوانٍ أمام السيارة الملكية التى كادت تدهسه، حيث كان الملك فى طريقه إلى قاعة وستمنستر، لأداء وقفة صمت أمام نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ويقول تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الشاب مر أمام السيارة الملكية على عجلات تزلج قبل أن تصل إليه الشرطة، حيث حاول فى البداية اثنان من رجال الشرطة منعه قبل أن يمر فى شارع جورج العظيم ليعترض طريق الملك الجديد.



رجال الشرطة البريطانية يعتقلون الشاب

وأوضح التقرير أن ثمانية ضباط كانوا يحرسون الشوارع المغلقة اندفعوا نحوه ودفعوه أرضًا حتى تمكنوا من إلقاء القبض عليه، فيما مرت السيارة التى كانت تقل الملك تشارلز الثالث، تحت حراسة مسلحة من الشرطة بعد ثوان.

وانضم إلى الملك تشارلز، ليلة أمس، دوق يورك، والأميرة آن، والأمير إدوارد، أثناء وقفة بجانب نعش الملكة فى قاعة وستمنستر، حيث يقبع جثمان جلالة الملكة، ووقف الأشقاء على والدتهم كما فعلوا فى اسكتلندا فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك فى تقليد متحرك يُعرف باسم Vigil of the Princes.

ومساء السبت، سينضم الأمير هارى إلى أبناء عمومته السبعة فى وقفة أخرى مؤثرة حول نعش الملكة، وستحيط به الأميرات بياتريس وأوجينى، فى حين سيحضر ويليام، وزارا تيندال، وبيتر فيليبس، على كلا الجانبين.



الملك تشارلز والملكة كاميلا

كما ستقف السيدة لويز، وفيكونت سيفيرن، فى منتصف التابوت خلال وقفة مدتها 15 دقيقة، فيما لن تظهر الأميرة كيت ميدلتون، وميجان ماركل، فى هذه المناسبة لأن الزوجين لا يحضران، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يستمر فيه الآلاف فى الوقوف فى طوابير لساعات اليوم لتجاوز نعش الملكة.

فيما سيتم دفن جلالة الملكة فى جنازة رسمية يوم الاثنين بمناسبة مرور 70 عامًا على خدمتها، وقد تم إصدار مزيد من التفاصيل حول هذه الخطط مع بدء المناسبة المؤثرة فى وستمنستر أبى.