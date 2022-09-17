اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 11:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إلقاء القبض على شاب تزلج أمام سيارة الملك تشارلز فى طريقه لقاعة وستمنستر

السبت، 17 سبتمبر 2022 10:37 ص
إلقاء القبض على شاب تزلج أمام سيارة الملك تشارلز فى طريقه لقاعة وستمنستر القبض على شاب تزلج أمام سيارة الملك تشارلز
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مر الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، بلحظات من الذهول الليلة الماضية عندما توقف رجل على زلاجات فى غضون ثوانٍ أمام السيارة الملكية التى كادت تدهسه، حيث كان الملك فى طريقه إلى قاعة وستمنستر، لأداء وقفة صمت أمام نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ويقول تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الشاب مر أمام السيارة الملكية على عجلات تزلج قبل أن تصل إليه الشرطة، حيث حاول فى البداية اثنان من رجال الشرطة منعه قبل أن يمر فى شارع جورج العظيم ليعترض طريق الملك الجديد.

رجال الشرطة البريطانية يعتقلون الشاب
رجال الشرطة البريطانية يعتقلون الشاب

وأوضح التقرير أن ثمانية ضباط كانوا يحرسون الشوارع المغلقة اندفعوا نحوه ودفعوه أرضًا حتى تمكنوا من إلقاء القبض عليه، فيما مرت السيارة التى كانت تقل الملك تشارلز الثالث، تحت حراسة مسلحة من الشرطة بعد ثوان.

وانضم إلى الملك تشارلز، ليلة أمس، دوق يورك، والأميرة آن، والأمير إدوارد، أثناء وقفة بجانب نعش الملكة فى قاعة وستمنستر، حيث يقبع جثمان جلالة الملكة، ووقف الأشقاء على والدتهم كما فعلوا فى اسكتلندا فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك فى تقليد متحرك يُعرف باسم Vigil of the Princes.

ومساء السبت، سينضم الأمير هارى إلى أبناء عمومته السبعة فى وقفة أخرى مؤثرة حول نعش الملكة، وستحيط به الأميرات بياتريس وأوجينى، فى حين سيحضر ويليام، وزارا تيندال، وبيتر فيليبس، على كلا الجانبين.

الملك تشارلز والملكة كاميلا
الملك تشارلز والملكة كاميلا

كما ستقف السيدة لويز، وفيكونت سيفيرن، فى منتصف التابوت خلال وقفة مدتها 15 دقيقة، فيما لن تظهر الأميرة كيت ميدلتون، وميجان ماركل، فى هذه المناسبة لأن الزوجين لا يحضران، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يستمر فيه الآلاف فى الوقوف فى طوابير لساعات اليوم لتجاوز نعش الملكة.

فيما سيتم دفن جلالة الملكة فى جنازة رسمية يوم الاثنين بمناسبة مرور 70 عامًا على خدمتها، وقد تم إصدار مزيد من التفاصيل حول هذه الخطط مع بدء المناسبة المؤثرة فى وستمنستر أبى.

الشرطة البريطانية تبعد الشاب عن موكب الملك تشارلز الثالث
الشرطة البريطانية تبعد الشاب عن موكب الملك تشارلز الثالث
 

الملك تشارلز الثالث

الملكة كاميلا

جنازة الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث الثانية

الامير وليام

نعش ملكة بريطانيا

الامير هارى

كيت ميدلتون

ميجان ماركل



الموضوعات المتعلقة

الملك تشارلز يبدع اللوحات.. الرسم ينقله إلى بعد آخر.. صور

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:00 م

أحد الطهاة السابقين للعائلة المالكة يكشف الوجبة المحظورة بأمر الملك تشارلز

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 05:47 م

كاميلا تتحدى إصابتها بكسر فى إصبع القدم لدعم الملك تشارلز

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:54 م

الملك تشارلز وزوجته يصلان ويلز فى أول زيارة بعد وفاة الملكة إليزابيث

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 12:40 م

سر "تنورة" الملك تشارلز و"حجاب" الأميرات فى جنازة إليزابيث (فيديو)

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة