أسعار الذهب اليوم السبت 17 سبتمبر 2022

كتب - إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17 سبتمبر 2022 بحوالي 2 جنيه في كل جرام من الأعيرة المتداولة في سوق الذهب، وجاء ارتفاع الذهب في مصر رغم الانخفاض الكبير الذي تسجله أونصة الذهب في البورصة العالمية لتسجل مستويات هي الأدني حيث وصل الذهب عالميًا أدنى مستوياته في عامين

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، كما أنها في طريقها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين، وذلك بعد أن تسببت التوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الفدرالي الأميركي في زيادة عوائد السندات مما يطفئ بريق المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 يسجل 956 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1274 جنيها

عيار 21 يسجل 1115 جنيها

الجنيه الذهب 8920 جنيها.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1661.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020 عند 1658.30 دولار. وانخفضت الأسعار بنسبة 3.2% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 1670.50 دولار. ويأتي هذا بينما تقترب عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى منذ يونيو حزيران، بينما يتجه الدولار لتسجيل ارتفاع أسبوعي مقابل منافسيه.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 18.98 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 1.7% إلى 889.19 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.7% إلى 2099.54 دولار.