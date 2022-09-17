ارتفاع أسعار الذهب في مصر رغم التراجع العالمي وعيار 21 بـ 1115 جنيها

كتب - إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17 سبتمبر 2022 بحوالي 2 جنيه في كل جرام من الأعيرة المتداولة في سوق الذهب، وجاء ارتفاع الذهب في مصر رغم الانخفاض الكبير الذي تسجله أونصة الذهب في البورصة العالمية لتسجل مستويات هي الأدني حيث وصل الذهب عالميًا أدنى مستوياته في عامين، قبل أن يعدل الذهب مساره ويعوض جزء من خسائره بختام جلسات التداول أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 21 يسجل 1115 جنيها

عيار 18 يسجل 956 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1274 جنيها

الجنيه الذهب 8920 جنيها.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1661.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:24 بتوقيت جرينتش أمس، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أبريل 2020 عند 1658.30 دولار. وانخفضت الأسعار بنسبة 3.2% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 1670.50 دولار. ويأتي هذا بينما تقترب عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى منذ يونيو ، بينما يتجه الدولار لتسجيل ارتفاع أسبوعي مقابل منافسيه، والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

وأغلق السوق أمس الجمعة 16 سبتمبر وسط ترقب إعلان الإنتاج الصناعي في الصين ومبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وتؤثر هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية على مؤشرات أسعار العملات والذهب والمعادن الرئيسية، كما تعتبر مقياس لحركة الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالتضخم والميزان التجاري وأداء الشركات وغيرها.