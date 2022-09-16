اليوم السابع
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هيئة الطيران المدنى البريطانية تغلق سماء لندن ووينسور بسبب جنازة الملكة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:49 م
هيئة الطيران المدنى البريطانية تغلق سماء لندن ووينسور بسبب جنازة الملكة الملكة إليزابيث
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت هيئة الطيران المدنى الإنجليزية، إغلاق السماء فوق لندن ووينسور يوم الاثنين، بالتزامن مع مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت الهيئة الحكومية فى بيان "بسبب جنازة الملكة، قررت وزيرة الدولة لشؤون النقل أنه من الضرورى من أجل المصالح الأمنية إدخال قيود على لوائح الطيران".

ووفق وسائل إعلام بريطانية، فإنه لن يتم تطبيق القيود التى تصل إلى 2500 قدم على طائرات الركاب التى تهبط أو تغادر فى مطار هيثرو أو مطار مدينة لندن، أو طائرات الهليكوبتر لخدمة الطوارئ. وقالت هيئة الطيران المدنى أن "رحلة هليكوبتر الملك" معفاة أيضًا.

ونقل نعش الملكة إلى قاعة ويستمنستر، وسط مشاعر الحزن، قادما من قصر باكينجهام، وصحب تشارلز الثالث وأفراد الأسرة المالكة.

وسيقيم الملك تشارلز وعقيلته كاميلا مراسم استقبال فى قصر باكينجهام يوم الأحد، وهى مراسم رسمية قبل الجنازة.

وستتم دعوة كبار الشخصيات التى ستزور بريطانيا لرؤية نعش الملكة داخل قاعة وستمنستر القديمة فى مبنى البرلمان قبل الجنازة.


جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

وفاة الملكة اليزابيث

نعش الملكة اليزابيث

الملك تشارلز



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