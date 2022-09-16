اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:57 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:08 م
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة جثة - ارشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 أشخاص آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل  بمركز وادى النطرون  بصحراوى البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص و  اصابة 5  اشخاص آخرين  بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل  بطريق "وادى النطرون  - العلمين " الصحراوي  بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تم نقل المصابين الى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .



 


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