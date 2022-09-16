مدير مستشفى الكرنك يكشف تفاصيل عمل عيادة الألم لدعم الأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بإن عيادة علاج الألم تقدم دعما كبيرا للأهالى، حيث إنه مع التقدم في العمر تزيد المعاناة من أنواع الآلام المختلفة، وكثيراً ما يتم اللجوء لاستخدام المسكنات، والبعض يستخدمها بطريقة خاطئة للتخلص من الآلام المزعجة، دون الانتباه للمخاطر والآثار الجانبية التي قد تسببها لأجهزة الجسم المختلفة.



وأضاف مدير مستشفى الكرنك الدولى، فى بيان صحفى، أنه من أكثر الأعضاء تضرراً من الإفراط في إستخدام بعض أنواع المسكنات ما يلي:- (المعدة قد تسبب بعض المسكنات الإصابة بقرحة المعدة - الكبد تؤثر بعض المسكنات على وظائف الكبد - الكُلى تتسبب بعض المسكنات في إصابة الكلى)، مؤكداً على أنه في عيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي يتم علاج الأنواع المختلفة من الألم باستخدام أحدث التقنيات دون اللجوء إلى المسكنات، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد سنبل أستاذ واستشاري التخدير وعلاج الألم بالمستشفى.



وأوضح الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، أنه يمكن الكشف بعيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد للكشف.



أما فى مستشفى طيبة التخصصى، فتقدم عيادة الجلدية دعم كبير لمكافحة مرض الهربس الجلدى، حيث يَنتُج الهربس البسيط الجلدي عن فيروس (Herpes simplex virus) الذي يسبب ظهور تقرحات على الجلد في مختلف مناطق الجسم، مثل المنطقة المحيطة بالفم، وهو يعتبر من الأمراض المعدية، حيث أن مرض الهربس الجلدي قابل للانتقال بشكل كبير بين الأفراد طوال فترة الإصابة، ولكنه يكون أكثر عرضة للانتقال عند خروج ترشحات من التقرحات.



وقد تظهر بعض الأعراض على هيئة:- (ارتفاع درجة حرارة الجسم - الإرهاق الدائم – الصداع - فقدان الشهية - تورّم الغدد الليمفاوية - ظهور تقرّحات على الجلد، قد تسبب الألم - تعرّض التقرحات للجروح وترشح مادة سائلة منها)، وفي حالة ظهور أعراض الهربس البسيط يمكنك التوجه لعيادة الجلدية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً ، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.