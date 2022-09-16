مدارس جديدة تدخل الخدمة العام الدراسى المقبل فى محافظة مطروح

إبراهيم حسان

قال المهندس طارق مسعد مدير هيئة الأبنية التعليمية فى مطروح، أن العملية التعليمية فى العام الدراسى المقبل سيشهد انضمام 9 مدارس جديدة، بواقع 5 مدارس كإنشاء جديد ومدرسة إحلال كلى و3 مدارس توسع بإجمالى 105 فصل، وتكلفة قدرها 87 مليون جنيه، منهم مدرستين فى مدينة الحمام إنشاء جديد وتوسع، أما منطقة العلمين فإن نصيبها مدرسة إنشاء جديد، ومدرسة إحلال كلى فى الضبعة، و3 مدارس فى مدينة مرسى مطروح، ومدرسة فى منطقة النجيلة، ومدرسة فى برّانى، وكل ذلك من خلا لالخطة التى تستهدفها وزارة التربية والتعليم.

أضاف مسعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «بالنسبة لمدارس التطوير، فقد تم عمل 8 مدارس، مدرستين فى الحمّام، ومدرسة الروضة فى الضبعة، ومدرستين فى مرسى مطروح، ومدرسة فى النجيلة، ومدرستين فى سيوة، كما مرينا على كل المدارس فى محافظة مطروح وتم حل المشاكل الخاصة بالتعليمية».

وتابع مدير هيئة الأبنية التعليمية فى مطروح: «طرحنا 12 مدرسة، وجارى طرح 10 مدرسة، بواقع 22 مدرسة ستدخل العملية التعليمية فى العام المقبل بتكلفة قدرها 225 مليون جنيه»، مشيرًا إلى أن شهر سبتمبر من العام الماضى تم البدء فى العمل على خطة التطوير وجرى الانتهاء فى شهر يوليو الماضي: «نجهز المدارس بعد الانتهاء من تدشينها، ويتبقى مدرستين، حتى تكون كل المدارس جاهزة بنسبة 100%».

وواصل: «فى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، سندخل الخطة بنحو 30 مدرسة بإذن الله، الكثافة السكانية فى مطروح كانت 80 طالبا فى الفصل، وستكون 40 طالبا فى الفصل، ونحاول بقدر الاستطاعة أن نقلل كثافة الطلاب فى الفصل الواحد».