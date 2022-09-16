وكيل تعليم كفر الشيخ: أنهينا الاستعدادات للعام الدراسى لاستقبال 859 ألف طالب

كفر الشيخ- محمد سليمان

استعدت مديرية بكفر الشيخ لاستقبال 859 ألفا و 716 طالب ، منهم 768 ألفا و431 طالب وطالبة في التعليم العام بـ 2144 مدرسة، تضم 196 ألف و469 فصلا، و91 ألف و285 طالب وطالبة في التعليم الفني بـ 97 مدرسة تضم 2042 فصلا، باجمالي2241 مدرسة للتعليم العام والتعليم الفني، يضمون 18 ألفا و538 فصلا، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة، لاستقبال الطلاب.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم تعميم جميع الكتب الدورية والقرارات الوزارية، الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد على جميع الإدارات التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتشديد الالتزام بعدم إجراء أي عمليات تحويل الطلاب المقيدين على الصف الثالث الثانوي العام للمناطق التي تم تحديدها بخطاب الوزارة، لأنه تم منع تحويل للصف الثالث الثانوي لعدد من الإدارات التعليمية ومنها إدارة بيلا التعليمية.

وأضاف عبدالله، أنه جاري سد العجز في جميع التخصصات بمختلف المراحل، وذلك من خلال إعادة توزيع جميع المعلمين بشكل عادل على المدارس, وفقًا لتخصصاتهم ومعدلات العجز والزيادة، قبل بدء العام الدراسي الجديد استقرارًا للعملية التعليمية.، كما تم الانتهاء من كافة حركات الندب والنقل قبل 1/10/2022 استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2022/2023 مع مراعاة الدقة والشفافية والعدالة عند إجراء عمليات النقل والندب والالتزام بالقرار الوزاري 202 لسنة 2013 ولا يتم اعتماد أي قرار ندب بعد التاريخ المحدد إلا في الحالات المقررة قانونا.

وأكد عبدالله، لـ" اليوم السابع"، أنه وجه بتهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين، والحفاظ على حقوقهم, وإبراز نماذج النجاح من مديري المدارس ، والمعلمين، والطلاب ، وتشجيع وتحفيز المتميزين منهم، والاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين، مشيرا أن العام الدراسى سيشهد متابعات ميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس والتنبيه على حضور طابور الصباح للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية مع توزيع المهام لضمان سير العمل داخل الدواوين أثناء المتابعة، وعدم التواجد بالمكاتب قبل الساعة 11 صباحا، لضمان المتابعة الميدانية لانتظام الدراسة بالمدارس.

وقال عبدالله، إن الإدارات التعليمية والمدارس ستشهد عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور, والمعلمين، والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على وضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة، وتفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.

وأضاف عبدالله، أنه وجه الموجهين بالمديرية والإدارات التعليمية، بمراجعة توزيع المناهج، للالتزام بالخريطة الزمنية في خطة ومواعيد الانتهاء من المنهج، وعقد الامتحانات, وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين، وأنه تم الانتهاء من الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، وحظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها. وحظر استخدام الهاتف المحمول نهائيًا أثناء اليوم الدراسي لكل من الطلاب والمعلمين.

وأكد عبدالله، أنه تم وضع خطة لتوفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم, ورفع الوعي الثقافي لدى الطلاب, وزيادة المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس، والتأكيد على أهمية المشروعات القومية وفوائدها لدى المجتمع والفرد، مشيراً أن المديرية ستعمل بكافة طاقتها لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية, وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وتفعيل مجموعات التقوية بالمدارس، وأنه وجه مديري الإدارات ومديري المدارس لتعريفهم بمواعيد البرامج التعليمية الخاصة بقناة "مدرستنا" باعتبارها جزء لا يتجزأ من اليوم الدراسي.

وقال عبدالله، أنه تم تعليق اللافتات التعريفية وتوظيف الأنشطة الطلابية للمؤتمر الخاص بتغير المناخ والذي سيتم تنظيمه بمصر هذا العام، مشيراً أنه تم الاطمئنان على جاهزية المدارس الثانوية, والتأكد من تزويدها بالشبكات اللاسلكية والسلكية، واتخاذ إجراءات صيانة الأجهزة وتزويد وتحديث كافة أجهزة الكمبيوتر بالبرامج الحديثة، والمتضمنة داخل مناهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف عبدالله، سيتم توظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم، وجاري الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة، والاطمئنان بشكل فعلي على جاهزيتها لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، وتفعيل خطط الزيارات الميدانية في هذا الصدد، وسرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها وسلامتها من الداخل: "أسطح المباني - الأفنية - الفصول الدراسية - الطرقات - السلالم - دورات المياه – الأسوار وغيرهم"، والتزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة, بغية الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب, وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بها.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم التنبيه على تفعيل دور لجان الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفاعلية، وترشيد استخدام الطاقة والمياه وأية موارد بمختلف المباني التعليمية بكافة أنواعها, حفاظًا على المال العام، وسلامة الزجاج داخل الفصول والمباني و يتم تحويل المكسور منه إلى الأكريليك, وسلامة وتأمين المفصلات والحلوق والأبواب للفصول وبوابات المدارس. والتأكد من فاعلية جميع طفايات وحنفيات وخراطيم الحريق وصلاحيتها للعمل. وعدم وجود أية أسلاك كهربائية عارية وإصلاح التالف منها.

وأضاف عبدالله، أنه شدد على تغطية البيارات بطريقة سليمة وآمنة وعلى مسئولية مدير المدرسة والعمل على إخراجها خارج سور المدرسة بالشراكة مع المحليات، وعدم وجود أية رواكد داخل أو خارج المدرسة من آية نوع حتى لو كانت مخزنة وهى مسئولية مدير المدرسة ويتم التصرف فيها بالتنسيق مع مدير الإدارة منعاً للمساءلة القانونية.

وأكد عبدالله، أنه شدد على نظافة المدارس نظافة تامة, ودهان أسوار المدارس بالكامل من الداخل والخارج وكتابة العبارات المحفزة الداعية للتفاؤل وحب العِلم، والإهتمام بحدائق المدارس ومراعاة نظافتها وسلامة الأشجار والنخل وإزالة المائل منها الذي يشكل خطورة على الطلاب وخلوها من الحشرات والزواحف الضارة، وأنه تم تطهير خزانات المياه الموجودة داخل المدارس بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والالتزام بشروط القبول بمرحلة رياض الأطفال. وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.



الاهتمام بالحدائق_2



الاهتمام بالمعامل_1



الاهتمام بالملاعب



الاهتمام بحجرات رياض الاطفال



الاهتمام بحخجرات رياض الاطفال



الاهتمام بنظافة المدارس



الحدائق تزين المدارس



الحرص على نظافة المعامل



تزيين المدارس بكفر الشيخ



تزيين جدران المدارس



تنظيف الخزانات بالمدارس



تنظيف الخزانات



تنوع الرسومات بالمدارس بكفر الشيخ



تنوع الرسومات بالمدارس



جانب من تنظيف الخزانات



دهان التخت



دهان الخزانات



رش الملاعب



زراعة الاشجار بالمدارس



زراعة الاشجار بمدارس كفر الشيخ



متابعة الاستعدادات



محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ