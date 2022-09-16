لا تفوتوا فرصة المشاهدة.. القمر يقترن بالمريخ الليلة فى مشهد بديع بسماء مصر

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد منتصف الليل اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 اقتران القمر الاحدب المتناقص بكوكب المريخ حيث سيفصل بينهما حوالى 3 درجات فى ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، القمر والمريخ سوف يرصدان باتجاه لأفق الشمال الشرقى، ونظرا لأن المسافة الظاهرية بين بينهما واسعة فلن يظهرا سويا فى مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

إن مراقبة لمعان المريخ أسبوعيا فى غاية الأهمية لرصد كيف سيتغير بشكل كبير من الان وحتى يوم التقابل فى ديسمبر المقبل، فهذه التغيرات الدراماتيكية فى سطوع المريخ (ولونه الأحمر) هى سبب تسمية القدماء لهذا الكوكب باسم إله الحرب، ففى بعض الأحيان يستريح إله الحرب وأحيانًا يصبح عنيفًا، هذه التغييرات هى جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ فى سماء الليل.

وتابع التقرير: لفهم سبب اختلاف سطوع المريخ كثيرًا فى سماء الأرض، يجب أن ندرك أن المريخ ليس كوكبا كبيرًا جدًا حيث يبلغ قطره 6,790 كيلومتر فقط وعلى عكس كوكب المشترى، أكبر كوكب فى نظامنا الشمسي. يبلغ قطر كوكب المشترى 140 ألف كيلومتر، يمكن اصطفاف أكثر من 20 كوكبًا بحجم المريخ جنبًا إلى جنب أمام كوكب المشترى، لذلك يبدو كوكب المشترى دائمًا ساطعًا، لأنه كبير جدًا، لكن الحال ليس كذلك بالنسبة للمريخ الصغير الذى يرتبط لمعانه بقربه أو بعده من الأرض.

ويدور المريخ حول الشمس خارج مدار الأرض وتتغير المسافة بين الأرض والمريخ، ففى بعض الأحيان تكون الأرض والمريخ على نفس الجانب من النظام الشمسى وقريبين من بعضهما البعض، وفى بعض الأحيان، كما كان الحال فى معظم عام 2021، كان المريخ والأرض على جانبين متقابلين تقريبًا من الشمس من بعضهما البعض، وبالتالى ظهر المريخ خافتا.

إن السبب فى أن الكوكب الأحمر ساطعًا فى بعض الأحيان، لأن الأرض تستغرق عامًا لتدور حول الشمس مرة واحدة، ويستغرق المريخ حوالى عامين للدوران مرة واحدة، يحدث تقابل المريخ - عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس - كل عامين و50 يومًا.

وأشار التقرير: لذا فإن سطوع المريخ يتضاءل ويزداد فى السماء كل عامين تقريبًا، لكن هذه ليست الدورة الوحيدة للمريخ التى تؤثر على سطوعه، فهناك أيضًا دورة مدتها 15 عامًا من حالات التقابل الساطعة والخافتة.

وتابع لذلك، فى السنوات التى نمر فيها بين المريخ والشمس، وكون المريخ أيضًا أقرب إلى الشمس، تكون الأرض والمريخ كذلك أقرب، موضحا أن موعد تقابل المريخ القادم حيث سيظهر فيها الكوكب فى ذروة لمعانه خلال عامين فى السماء سيكون فى النصف الثانى هذا العام 2022.