اليوم السابع
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كاميلا تتحدى إصابتها بكسر فى إصبع القدم لدعم الملك تشارلز

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:54 م
كاميلا تتحدى إصابتها بكسر فى إصبع القدم لدعم الملك تشارلز الملك تشارلز والملكة كاميلا
كتب: إيهاب محمد

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نقلت صحيفة "ديلى ميل" عن مصدر قريب من الملكة كاميلا، زوجة الملك تشارلز ، أنها كانت مصابة بكسر في قدمها أثناء قيامها بواجباتها بجانب الملك.

 

عانت كاميلا من الإصابة قبل وفاة الملكة وكانت تعانى من "ألم شديد"، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تقرير ديلى ميل
تقرير ديلى ميل

 

وقال مصدر إنها بدأت فى مهمة دعم الملك خلال أسبوع مرهق جسديًا وعاطفيًا.

 

وبحسب ما ورد قال المصدر للصحيفة، "إنه توقيت مؤسف على أقل تقدير ، لكنها كانت مصدر قلق مطلق"، وقال الناطق باسم الملك للتعليق على حالة زوجته: "لن نعلق على الحالات الطبية".

 

يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يزور الزوجان الملكيان ويلز في وقت لاحق اليوم - وهي أول زيارة للملك منذ توليه العرش.

 

سيحضر الملك وكاميلا الصلاة في كاتدرائية لانداف قبل تلقي التعازي في البرلمان الويلزي ، سينيد.

 

وسيعقد لاحقًا لقاءًا خاصًا مع الوزير الأول الويلزي مارك دراكفورد والمسؤول في قلعة كارديف، على الرغم من توقع احتجاج على النظام الملكي في الخارج.

 

سيحضر تشارلز بعد ذلك حفل استقبال تستضيفه الحكومة الويلزية ، قبل العودة إلى قصر باكنجهام في المساء لاستضافة القادة الدينيين في Bow Room.

 


الملك تشارلز والملكة كاميلا

الملك تشارلز

الملكة كاميلا

اليزابيث



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