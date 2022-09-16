وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه فى إطار بعثة القطب الشمالي، التى تسمى "Ymka-2022"، أطلقت الغواصتان النوويتان الروسيتان "أومسك" و"نوفوسيبيرسك" المزودتين بصواريخ كروز والتابعتين لأسطول المحيط الهادئ، صواريخ مجنحة مضادة للسفن من طرازى "جرانيت" و"أونيكس" من بحر تشوكشي.

وأضافت أن الصواريخ استهدفت هدفا بحريا معقدا، يمثل مفرزة من السفن الحربية لعدو مفترض، كان على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر، مشيرة إلى أن القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، قاد نشاطات قوات أسطول المحيط الهادئ من ظهر سفينة القيادة "مارشال كريلوف".

وتشارك في هذه البعثة القيادة الرئيسية للبحرية وقوات وأسلحة أسطول المحيط الهادئ والجمعية الجغرافية الروسية والمنظمات والشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري ومنظمات بحثية.

وبهدف اختبار القدرة والاستعداد للدفاع عن القطب الشمالى الروسي بالطرق العسكرية، أجريت التدريبات البحثية للقوات البحرية والطيران البحري والقوات الساحلية خلال البعثة الاستكشافية. وفي الظروف الفعلية للقطب الشمالي، سيتم إجراء تجارب عسكرية تقنية لاختبار قدرات وخصائص الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، سواء تلك التي توجد في الخدمة أو التجريبية.