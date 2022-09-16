طائرة "تانجو D10S" المتحف المتنقل تكريما لمارادونا تصل باراجواى.. صور

فاطمة شوقى

وصل "المتحف الطائر" الذى يجمع أغراض أسطورة كرة القدم الأرجنتينى دييجو مارادونا، على شكل طائرة، وتحمل اسم تانجو D10S" ، إلى باراجواى، والمقرر أنها ستغادر إلى قطر خلال بطولة كأس العالم 2022، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.



طائرة دييجو مارادونا

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى 25 مايو الماضى، أطلقت تانجو D10S حلم الأرجنتين بوجود متحف متجول لتكريم مارادونا الذى توفى فى نوفمبر 2020، وتقوم الطائرة برحلات خاصة كجزء من التجربة التى تقدمها شركة تكنولوجيا Give and Get.

طائرة مارادونا من الداخل

والطائرة ذات 10 مقاعد مزينة بألوان العلم الأرجنتينى باللونين الأزرق الفاتح والأبيض، وتحمل على جانبيها صورة مارادونا يقبل كأس العالم، ورسمها رسام الجداريات الأرجنتينى ماكسيميليانو باجناسكو.

تم تزيين الجزء الداخلى بالكامل بتذكارات مارادونا ومجهزة بنظام يسمح لك بالتفاعل مع صوت وصورة اللاعب الذى توفى فى عام 2020.

تنتمى هذه المبادرة إلى شركة جيف آند جيت للتكنولوجيا المالية، والتى أوضح مديرها التنفيذى جاستون كولكر أنها فى المرحلة الأولى ستنظم رحلات خاصة فقط داخل الأرجنتين، موضحا أن الخطة هى "نقله إلى المكسيك ونابولى ودبى وجميع الأماكن التى كانت رمزية فى حياة مارادونا".

طائرة مارادونا

وتحتفل ابنتا مارادونا، دلما وجنينا مارادونا بالمبادرة، وقالت جيانا "لدينا الكثير من العاطفة ونحن سعداء للغاية لمشاهدة هذه اللحظة"، بينما قالت دلما قبل وقت قصير من زيارة المقصورة الداخلية للطائرة: "كان سيحبها، نحن هنا نمثله".

وأضافت "هذه ليست مجرد طائرة بالنسبة لنا أو للجماهير، ولا يمكننا تصديق هذا الجنون، الحب الذى لديهم له يتجاوز كل شيء، إنه جميل".