رويترز: البنوك اللبنانية تعتزم إغلاق أبوابها 3 أيام الأسبوع المقبل

إيمان حنا

قال مصرفيان فى لبنان لـ"رويترز"، إن البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها لثلاثة أيام الأسبوع المقبل، بسبب مخاوف أمنية وسط زيادة في هجمات المودعين.

يأتى هذا القرار بالتزامن مع حادث اقتحام مواطن لبنانى لأحج المصارف اللبنانية من أجل الحصول على وديعته المالية، وذلك بعد يوم واحد من اقتحام المواطنة سالى حافظ لبنك أودعت فيه أمواله ولم تستطع الحصول عليها ، وأكدت أنها فى أشد الاحتياج للمال من أجل علاج شقيقتها التى تعانى مرض السرطان .

وبحسب مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تبيّن أن القوى الأمنية دخلت إلى المصرف حيثُ كان سوبرة متواجداً هناك، وقد دارت عمليات التفاوض معه، كما طُلب منه تسليم سلاحه للعناصر الأمنية.