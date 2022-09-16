روسيا اليوم: اغتيال النائب العام لـ لوجانسك ونائبته فى تفجير إرهابى استهدف مكتبه

أفادت السلطات المحلية لجمهورية لوجانسك بمقتل النائب العام ونائبته في جمهورية لوجانسك الشعبية جراء تفجير إرهابي وقع وسط مكتبه صباح اليوم الجمعة.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، فقد قال رئيس جمهورية لوجانسك ليونيد باشنيك في بيان: "اليوم، نتيجة لعمل إرهابي، قُتل المدعي العام سيرجي جورينكو ونائبته يكاترينا ستيجلينكو، أظهر الانفجار الذي وقع في مبنى مكتب المدعي العام لجمهورية لوجانسك الشعبية أن نظام كييف قد تجاوز كل الحدود الممكنة.. تؤكد حادثة اليوم مرة أخرى أن أوكرانيا، في ظل قيادتها الحالية، دولة إرهابية.

ونظمت السلطات القانونية عملية بحث عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة.. الوضع في الجمهورية تحت السيطرة. نحن سكان لوغانسك لا ينبغي أن نستسلم للذعر، لأن هذا هو بالضبط ما تهدف إليه أعمال الإرهابيين".

إلى ذلك ذكرت السلطات المحلية في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن انفجارا قويا وقع في مبنى مكتب المدعي العام وسط لوجانسك أسفر عن وقوع إصابات.