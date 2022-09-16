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رئيس الشيشان ساخرا من العقوبات الأمريكية: ادرجوا أطفالى الـ14 على قوائمكم

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 07:00 ص
رئيس الشيشان ساخرا من العقوبات الأمريكية: ادرجوا أطفالى الـ14 على قوائمكم رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
وكالات

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دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف السلطات الأمريكية إلى إدراج جميع أطفاله في قائمة العقوبات، وأصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات.

وقال قديروف: "واشنطن تدرك جيدا أنه ليس لدي ممتلكات ولا حسابات في الغرب، لكنها تضيفني بعناد إلى قوائم العقوبات، وهذه المرة حتى تضمنت أفرادا من عائلتي لسبب ما. ومن بينهم ابنتي، التي بلغت سن الرشد للتو".

وأضاف: "أيها الأمريكيين، أدرجوا كل أطفالي، عددهم 14 طفل، وأصغرهم، التوأم حسن وحسين، يبلغان من العمر خمس سنوات، ضعوهم على قوائمكم أيضا".

وأشار إلى أنه لا يستطيع تفسير الرغبة "العنيدة" لوزارة الخزانة الأمريكية في حظر الممتلكات التي لا توجد لديه.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قديروف وأفراد عائلته. وضمت قائمة العقوبات، بالإضافة إلى رئيس جمهورية الشيشان، زوجته ميدني قديروفا وأولاده عائشة قديروفا وخديجات قديروفا وتاباريك قديروفا.


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