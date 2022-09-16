تسرب غاز تسبب فى انفجار قوى وانهيار مبنى بمدريد.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

La #explosión se ha producido en una vivienda del número 28. @BomberosMad está trabajando en la extinción del #incendio posterior. @SAMUR_PC continúa en la zona aunque de momento no hay más heridos. @policiademadrid y @policia también trabajando. pic.twitter.com/F04JtdpUXa — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 16, 2022

Fuego en la zona de #Malasaña. Siento olor a quemado, me asomo por la ventana y veo esta columna de humo: pic.twitter.com/nnbYtma2AE — Carolina Domínguez (@carodominguezuy) September 16, 2022

قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إن تسرب غاز تسبب فى انفجار قوى وانهيار مبنى فى حى مالاسانيا فى العاصمة الإسبانية مدريد، وأدى الى إصابة شخصين على الأقل حتى الآن.



انفجار فى إسبانيا

وأشارت الصحيفة، إلى أن منزل فى شارع سان فيسينتى فيرير بمدريد سجل انفجارا صباح اليوم تسبب فى انهيار جزئى للمبنى. وقعت الأحداث فى رقم 28، فى حى مالاسانيا Malasaña ، لأسباب يجرى التحقيق فيها الآن، ويعمل رجال الإطفاء من مجلس مدينة مدريد عند النقطة لإخماد حريق لاحق. أثر الحريق على الجزء السفلى والأول من المبنى.



انفجار

وأوضحت الصحيفة أن العاملين الصحيين عالجوا امرأة فى السبعين من عمرها من حروق فى جسدها بعد إنقاذها، وتمت مساعدتها ونقلها فى حالة خطيرة إلى مستشفى فى لاباز فى مدريد، كما أصيب رجل فى منتصف العمر ولكن حالته ليست خطيرة.

ويعمل عناصر من الشرطة البلدية والوطنية فى المنطقة التى تم تطويقها. ينصح بعدم التجوال فى الحي. كل شيء يشير إلى أنه تسرب غاز.