اليوم السابع
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تسرب غاز تسبب فى انفجار قوى وانهيار مبنى بمدريد.. فيديو وصور

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 12:14 م
تسرب غاز تسبب فى انفجار قوى وانهيار مبنى بمدريد.. فيديو وصور انفجار فى مدريد
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إن تسرب غاز تسبب فى انفجار قوى وانهيار مبنى فى حى مالاسانيا فى العاصمة الإسبانية مدريد، وأدى الى إصابة شخصين على الأقل حتى الآن.

انفجار فى اسبانيا
انفجار فى إسبانيا

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن منزل فى شارع سان فيسينتى فيرير بمدريد سجل انفجارا صباح اليوم تسبب فى انهيار جزئى للمبنى. وقعت الأحداث فى رقم 28، فى حى مالاسانيا  Malasaña ، لأسباب يجرى التحقيق فيها الآن، ويعمل رجال الإطفاء من مجلس مدينة مدريد عند النقطة لإخماد حريق لاحق. أثر الحريق على الجزء السفلى والأول من المبنى.

انفجار
انفجار

 

وأوضحت الصحيفة أن العاملين الصحيين عالجوا امرأة فى السبعين من عمرها من حروق فى جسدها بعد إنقاذها، وتمت مساعدتها ونقلها فى حالة خطيرة إلى مستشفى فى لاباز فى مدريد، كما أصيب رجل فى منتصف العمر ولكن حالته ليست خطيرة.

ويعمل عناصر من الشرطة البلدية والوطنية فى المنطقة التى تم تطويقها. ينصح بعدم التجوال فى الحي. كل شيء يشير إلى أنه تسرب غاز.

 

 

انفجار فى مدريد

 

انفجار فى مدريد

 

 


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