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الصحة: جدرى القرود يمكن الوقاية منه ومعظم الحالات تتعافى

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 06:00 ص
الصحة: جدرى القرود يمكن الوقاية منه ومعظم الحالات تتعافى جدرى القرود
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مرض جدرى القرود يمكن الوقاية منه، ومعظم الحالات المصابة تتعافى تماما، ولكن قد تكون الإصابات شديدة فى بعض الحالات.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار: "يمكن لجدرى القرود إصابة أى شخص، ولكن معظم الإصابات فى التفشى الوبائى الحالى بين الرجال".
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار: "يمكن الإصابة بجدرى القرود أثناء التواصل المباشر مع شخص مصاب من خلال الملامسة المباشرة مع الشخص المصاب، والتواصل العادى وجها لوجه من خلال الكلام أو الكحة أو العطس أو التنفس، والملابس الملوثة والأغطية والفوط والأسطح والأدوات الخاصة بالمصاب".

 


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