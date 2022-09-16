الصحة: جدرى القرود يمكن الوقاية منه ومعظم الحالات تتعافى



وتابع الدكتور حسام عبد الغفار: "يمكن لجدرى القرود إصابة أى شخص، ولكن معظم الإصابات فى التفشى الوبائى الحالى بين الرجال".

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار: "يمكن الإصابة بجدرى القرود أثناء التواصل المباشر مع شخص مصاب من خلال الملامسة المباشرة مع الشخص المصاب، والتواصل العادى وجها لوجه من خلال الكلام أو الكحة أو العطس أو التنفس، والملابس الملوثة والأغطية والفوط والأسطح والأدوات الخاصة بالمصاب".