الرئيس الصينى: بكين وإسلام أباد بحاجة إلى بناء تعاون أقوى لتعزيز العلاقات

بكين (أ ش أ)

أكد الرئيس الصينى شى جين بينج فى اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف صباح اليوم الجمعة، أن الصين وباكستان بحاجة إلى مواصلة دعم بعضهما البعض، وبناء تعاون أقوى لتعزيز العلاقات.

ونقلت صحيفة ذا تشينا المحلية عن شى قوله إن البلدين بحاجة أيضا إلى إفساح المجال كاملا لدور لجنة التعاون المشترك في الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان ، وضمان البناء والتشغيل السلس للمشاريع الكبرى .

ويأتي هذا الاجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي انطلقت فعالياتها أمس في سمر قند حيث يشارك فيها الرئيس الصيني، وذلك في أول زيارة له خارج الصين منذ انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتضم منظمة شنغهاى للتعاون الصين وروسيا والهند وباكستان فضلا عن أربع دول في آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان .

ومن المنتظر أن تناقش مجموعة واسعة من القضايا الدولية والإقليمية، وسبل تعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية، وتطوير قطاع النقل والمواصلات، وكذلك تعزيز التعاون الثقافي والإنساني للمنظمة.