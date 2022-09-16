البحرين تسجل أول إصابة بجدرى القرود

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬وضعت‭ ‬خطة‭ ‬استباقية‭ ‬طارئة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬جدري‭ ‬القردة‭ ‬منذ‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬وذلك‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬تضمنت‭ ‬توعية‭ ‬العاملين‭ ‬الصحيين‭ ‬بجدري‭ ‬القردة‭ ‬وطرق‭ ‬انتقاله،‭ ‬ووضع‭ ‬آلية‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬الحالات‭ ‬المشتبه‭ ‬بها‭ ‬لإدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المختبرية‭ ‬للتشخيص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحديد‭ ‬آليات‭ ‬متابعة‭ ‬الحالات‭ ‬وتتبع‭ ‬أثر‭ ‬المخالطين،‭ ‬وتوفير‭ ‬التطعيمات‭ ‬المضادة‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التقصي‭ ‬الوبائي‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬انتشار‭ ‬جدري‭ ‬القردة‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬للمجتمع،‭ ‬مشددةً‭ ‬استعدادها‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬واتخاذها‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاحترازية‭ ‬اللازمة‭ ‬وفق‭ ‬البروتوكولات‭ ‬الصحية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬محليا‭ ‬وعالمياً،‭ ‬ومواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الصحية‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭.‬