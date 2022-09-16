البحرين تسجل أول إصابة بجدرى القرود

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود لرجل قادم من الخارج ويبلغ من العمر 29 عاما، حيث تم الاشتباه بإصابته وملاحظة ظهور الأعراض عليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات وفق بروتوكولات الفحص والعزل، وفق صحيفة الأيام البحرينية .
وأشارت الوزارة إلى حرصها على مواصلة التقصي الوبائي للحد من فرص انتشار جدري القردة حفاظاً على السلامة العامة للمجتمع، مشددةً استعدادها للتعامل مع المستجدات في هذا الشأن واتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها محليا وعالمياً، ومواصلة التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والإقليمية بهذا الخصوص.
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