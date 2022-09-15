اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:02 م
أكرم القصاص
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تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة في أوكرانيا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:33 م
تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة في أوكرانيا جدري القرود
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في أوكرانيا.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة الأوكرانية في بيانها: "تم تسجيل الحالة الأولى لمرض جدري القردة مختبريا في أوكرانيا في 15 سبتمبر، الآن تم نقل المريض إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكان يعاني من عوارض خفيفة للمرض".

ووفقا للوزارة فقد أكد المريض أنه لم يكن على اتصال بمرضى جدري القردة ولم يسافر إلى الخارج.

وأضافت: "غير أن ظهور أعراض المرض ونتائج التحاليل تشير إلى إصابة المريض في إحدى المدن الرئيسية في البلاد".

 

جدري القرود

أوكرانيا

إصابات جدرى القرود فى أوكرانيا

وزارة الصحة الأوكرانية



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