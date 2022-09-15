تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة في أوكرانيا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في أوكرانيا.

ووفقا للوزارة فقد أكد المريض أنه لم يكن على اتصال بمرضى جدري القردة ولم يسافر إلى الخارج.

وأضافت: "غير أن ظهور أعراض المرض ونتائج التحاليل تشير إلى إصابة المريض في إحدى المدن الرئيسية في البلاد".