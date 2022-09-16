اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة العاشر من رمضان

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 05:41 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة العاشر من رمضان إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة بدراجة بخارية، أمام مدرسة السلطان عويس بالمجاورة 39 نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

 

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث أمام مدرسة السلطان عويس بالمجاورة 39 بمدينة العاشر من رمضان.

 

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة بدراجة بخارية، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

 

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.


الشرقية

العاشر من رمضان

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