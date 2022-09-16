أمين عام "غاز المتوسط" يشيد بنجاح مصر في تحقيق فائض في الكهرباء بعد 2012

كتبت: هناء أبو العز

أشاد أمين عام منتدي غاز المتوسط ، أسامة مبارز ، بنجاح الدولة المصرية في تحقيق فائض من الكهرباء بعد سنوات من المعاناة وصلت ذروتها عامي 2011 و2012 ، مشيراً في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الحكومة المصرية تعمل حالياً علي تحقيق توازن بين توفير الطاقة وفى الوقت نفسه تقليل الانبعاثات الضارة للحفاظ علي البيئة والحد من التغيرات المناخية.

وأضاف مبارز على هامش الاحتفال بيوم الطاقة الأوروبى المصري، أن مصر كانت محظوظة في تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى منذ سنوات عديدة ، وإلا كان سيصبح الوضع صعب، وإذا كانت مصر تستورد الغاز حاليًا، لذا يتم تصدير حاليًا منذ بدء الـ7عام أكثر من 20 % من الكمية التي كانت تصدرها من قبل.

من جهة آخري، قال مبارز إن العلاقات المصرية الأوروبية قوية للغاية مشيرًا إلى أن الاتحاد عضو مراقب في المنتدى، ونركز بشكل كبير على موضوعات الطاقة خاصة في الأزمة العالمية الموجودة حاليًا، وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير.

ولفت مبارز في تصريحات خاصة على هامش احتفالية الاتحاد الأوروبى بيوم الطاقة الأوروبي المصري، إلى أن هدفنا الأساسي التأكيد على أن كل الأطراف المختلفة سواء من الحكومة المصرية او الاتحاد الأوروبي أو كمنتدى ملتزمين ان نعمل على توفير امدادات امنة للطاقة مع تقليل الانبعاثات والمساهمة في الحد من التغيير المناخى.