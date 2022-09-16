أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 في مصر

كتب إسلام سعيد

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر، استقراراها لليوم الثاني على التوالي، ويتذبذب الذهب في نطاق سعري بين مستويي 1110 إلى 1115 جنيها للجرام من العيار الرئيسي في السوق عيار 21- وهو الأكثر تداولًا في مصر- وهبط سعر الذهب عالميًا دون 1700 دولار هذا الأسبوع، وذلك على خلفية بيانات إيجابية عن قوة الدولار الأمريكي مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.



أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 يسجل 1113 جنيها

عيار 18 يسجل 954 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1272 جنيها

الجنيه الذهب 8904 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1666 دولار مقابل 1705 دولار منتصف الأسبوع بتداولات الأربعاء الماضي، على خلفية توقعات برفع مرتقب في سعر الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية لتسجل الفائدة الأمريكية مستويات قياسية هذا العام مما يؤثر على جاذبية الذهب، لكن سوق الذهب في مصر لا يستجيب لهبوط سعر الذهب عالميًا، وذلك بسبب استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه مما يزيد سعر الذهب

وتأثر سوق الذهب العالمي بإعلان الناتج الصناعي في اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، ومن المقرر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية والميزان التجاري في منطقة اليورو ومعدل الفائدة في بريطانيا ومبيعات التجزئة في أمريكا وطلبات الإعانة الأمريكية.

ويغلق السوق اليوم الجمعة 16 سبتمبر وسط ترقب إعلان الإنتاج الصناعي في الصين ومبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وتؤثر هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية على مؤشرات أسعار العملات والذهب والمعادن الرئيسية، كما تعتبر مقياس لحركة الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالتضخم والميزان التجاري وأداء الشركات وغيرها.