اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم تسجل 1113 جنيها للجرام من عيار 21

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:33 ص
أسعار الذهب اليوم تسجل 1113 جنيها للجرام من عيار 21 ذهب
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب اليوم بعد هبوط أمس بحوالى جنيهين، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1113 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1704 دولارات.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 يسجل 1113 جنيها
 
 عيار 18 يسجل 954 جنيها
 
الذهب عيار 24 يسجل 1272 جنيها
 
الجنيه الذهب 8904 جنيها.
 
 
وتأثر سوق الذهب العالمي بإعلان الناتج الصناعي في اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، ومن المقرر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية والميزان التجاري في منطقة اليورو ومعدل الفائدة في بريطانيا ومبيعات التجزئة في أمريكا وطلبات الإعانة الأمريكية.
 
ويغلق السوق يوم الجمعة 16 سبتمبر وسط ترقب إعلان الإنتاج الصناعي في الصين ومبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وتؤثر هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية على مؤشرات أسعار العملات والذهب والمعادن الرئيسية، كما تعتبر مقياس لحركة الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالتضخم والميزان التجاري وأداء الشركات وغيرها.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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