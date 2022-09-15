تراجع كبير فى أسعار الذهب عالمياً.. وجرام 21 فى مصر يهبط لـ 1112 جنيها

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم قبل قليل بشكل طفيف للغاية بحوالي جنيه واحد فقط، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1112 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1685 دولار .

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 يسجل 1113 جنيها

عيار 18 يسجل 954 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1272 جنيها

الجنيه الذهب 8904 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1685 دولار مقابل 1705 دولار أمس الأربعاء على خلفية توقعات برفع مرتقب في سعر الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية لتسجل الفائدة الأمريكية مستويات قياسية هذا العام مما يؤثر على جاذبية الذهب

وتأثر سوق الذهب العالمي بإعلان الناتج الصناعي في اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، ومن المقرر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية والميزان التجاري في منطقة اليورو ومعدل الفائدة في بريطانيا ومبيعات التجزئة في أمريكا وطلبات الإعانة الأمريكية.

ويغلق السوق يوم الجمعة 16 سبتمبر وسط ترقب إعلان الإنتاج الصناعي في الصين ومبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وتؤثر هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية على مؤشرات أسعار العملات والذهب والمعادن الرئيسية، كما تعتبر مقياس لحركة الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالتضخم والميزان التجاري وأداء الشركات وغيرها.