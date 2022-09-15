وكالة الفضاء الروسية: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على خطط الوكالة

كتب أحمد عرفة

أكدت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن العقوبات الأمريكية على عدد من المؤسسات التابعة لها لن تؤثر على خطط الوكالة بأي شكل من الأشكال، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت الوكالة الفضائية الحكومية أنها تأسف لاتخاذ مثل هذا القرار، متابعة: لن يؤثر هذا القرار على تنفيذ مهام وخطط الوكالة لأبحاث الفضاء بأي شكل من الأشكال.

وفى وقت سابق قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة "كريفي ريه" الأوكرانية أولكسندر فيلكول إن صاروخ كروز روسيا جديدا أصاب المدينة اليوم /الخميس/، بعد ساعات من هجوم استهدف البنية التحتية للمياه في المنطقة.

وأضاف فيلكول - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أن الصاروخ الجديد أصاب مؤسسة صناعية، مشيرا إلى أن الدمار خطير، وأنه سيتم توضيح العواقب بالتفصيل في وقت لاحق، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام".

وأشار فيلكول إلى أن سبع ضربات صاروخية سابقة تسببت في حدوث فيضانات عارمة أثرت على عشرات الأسر وأدت إلى إجلاء العشرات الآخرين، مضيفا أن عمليات الإصلاح جارية وأن الفيضانات تواصل الانحسار.