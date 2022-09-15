نقص فيتامين د يمكن أن يسبب الأرق

كتبت إيناس البنا

إذا كنت تتصفح هاتفك المحمول بلا تفكير حتى وقت متأخر من الليل، فهذه مشكلة متكررة، ويبدو أن هناك بعض المشاكل فى دورة نومك، حيث إن قلة النوم أو الأرق يمكن أن تبقيك مستيقظًا حتى لو كان الجسم متعبًا، ما يتسبب في انخفاض التركيز والإنتاجية.

ما الذي يسبب الأرق؟

وفقا لموقع express في حين أن هناك الكثير من العوامل المسئولة عن الأرق المزمن مثل الإجهاد أو نمط الحياة الخامل أو ساعات العمل غير المنتظمة أو المرض، فإن نقص المعادن فى الجسم يمكن أن يكون أيضًا أحد الأسباب الرئيسية.

وعدم قضاء الوقت الكافى فى ضوء الشمس يمكن أن يؤدى إلى نقص فيتامين د ما يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية وزيادة معدل الأيض والعديد من المشكلات الأخرى.

كيف يساعد فيتامين د فى النوم السليم؟

لقد وجد فى دراسات مختلفة أن مستقبلات فيتامين (د) توجد فى مناطق معينة، حيث يتحكم الدماغ في النوم، ويقال إن هذه المستقبلات تفترض مستوى فيتامين د الذى يؤثر على النوم من خلال الارتباط بهذه المستقبلات.

ما هى مصادر فيتامين د؟

بصرف النظر عن التعرض لأشعة الشمس، هناك العديد من الطرق لزيادة فيتامين د فى جسمك، وتتفاعل الأشعة فوق البنفسجية للجزء الفرعى مع الجزيئات الموجودة فى جلدك وتصنع فيتامين د.

وبصرف النظر عن الشمس توجد مصادر أخرى لفيتامين (د) مثل الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والحبوب المدعمة ومنتجات الألبان.