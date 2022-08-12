3 أسباب محتملة لتساقط الشعر عند الشباب منها نقص فيتامين "د"

كتبت فاطمة خليل

تقول جمعية تساقط الشعر الأمريكية إن حوالي 85 % من الرجال يعانون من تساقط الشعر أو تساقط الشعر في سن 70، وإن ربع هؤلاء الرجال يمكن أن يتعرضوا لتساقط الشعر قبل سن 25، وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الرجال الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا يعانون من تساقط الشعر والتي لا ترتبط جميعها بالوراثة حسبما نشر موقع ويب ميدwebmd

تشيرالجمعية الأمريكية فى تقريرها إلى أن الصلع الوراثي، أو الصلع الذكوري النمطي، هو أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا. هذا النوع من تساقط الشعر هو حالة وراثية وهرمونية يسببها DHT ، أو ديهدروتستوستيرون، وهو هرمون مشتق من هرمون التستوستيرون الذي ينكمش بصيلات الشعر. يمكن أن يؤدي المستوى غير المتوازن من الديهدروتستوستيرون إلى مقاطعة دورات نمو الشعر.

تقول ميشيل جرين، طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية في مدينة نيويورك ، لـ WebMD Connect to Care: "الشباب تحت سن 25 هم أكثر حساسية تجاه DHT". يقول جرين: "نتيجة لهذا الاضطراب ، يدخل الشعر فترة راحة أطول مما يجعل الشعر يتوقف عن النمو".

تشمل علاجات تساقط الشعر ما يلي:

الأدوية عن طريق الفم

علاجات البلازما الغنية بالصفائح الدموية

قبعات الليزر

زراعة الشعر

ما هو داء الثعلبة؟

داء الثعلبة هو اضطراب في المناعة الذاتية حيث يهاجم الجسم بصيلات الشعر . تشمل علاجات داء الثعلبة الكريمات والأدوية الستيرويدية. يمكن أن يستأنف الشعر النمو بعد العلاج ، ومع ذلك ، فقد يعود تساقط الشعر.

تشمل اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى المرتبطة بالثعلبة مرض الذئبة ، وهو مرض يهاجم فيه جهاز المناعة في الجسم نفسه ، والتهاب الجلد والعضلات ، وهو حالة التهاب جلدي .

"أسباب المناعة الذاتية ، مثل الذئبة أو التهاب الجلد والعضلات تميل إلى الانعكاس بمجرد السيطرة على المرض ككل" ، كما يقول بيث جولدشتاين ، طبيب الأمراض الجلدية في تشابل هيل بولاية نورث كارولينا.

فتش عن نقص التغذية:

يمكن أن تشير الثعلبة أيضًا إلى نقص التغذية مثل نقص فيتامين د أو الحديد أو الزنك أو البروتين. يقول جولدشتاين: " يمكن للشباب الذين تعرضوا لفقدان الوزن المفاجئ، أو خضعوا لعملية تحويل مسار المعدة ، أو انخفاض ملحوظ في تناول البروتين أو نقص النياسين ، [التعرض] لفقدان الشعر".

لكن جولدشتاين لا ينصح باستخدام مكملات تساقط الشعر الشائعة لتصحيح ذلك.

يقول جولدشتاين: "على سبيل المثال ، يعد البيوتين مكملًا شائعًا يتم الترويج له للمساعدة في نمو الشعر ، ولكن في الواقع يمكن أن تتسبب الجرعات العالية في التداخل مع الاختبارات المعملية مما يؤدي إلى عواقب وخيمة". "الإفراط في تناول مكملات الفيتامينات A و E والسيلينيوم والعناصر المغذية الأخرى يمكن أن يكون مرتبطًا بتساقط الشعر الفعلي."

يعد إجراء الفحص البدني بما في ذلك اختبارات الدم لمعرفة السبب الجذري هو الخطوة الأولى لعلاج تساقط الشعر.