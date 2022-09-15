مياه الصرف تغرق مقابر الشموت ببنها.. ورئيس الوحدة المحلية يوجه بحل المشكلة

القليوبية إبراهيم سالم

ناشد أهالى قرية الشموت التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، بتدخل عاجل لحل مشكلة الصرف الصحى بمقابر القرية وشوارع القرية والمنازل.

فى البداية قال أحد الأهالى، إنه تتعرض شوارع القرية ومنطقة المقابر للانفجار المتكرر لمياه الصرف الصحى والتى تسببت فى غرق عيون المقابر، واضطررنا لنقل الرفات إلى عيون بالمقابر دور ثان لإنقاذها وإنقاذ حرمات الأموات.

فيما أشار الأهالى، إلى أن المعابر الحجرية أصبحت هى السمة السائدة بشوارع القرية بسبب انفجار مواسير الصرف الصحى المتهالكة والتى تم تركيبها علم 1995م بالجهود الذاتية وكانت عبارة عن انحدار لمنسوب مياه بقطر 6 بوصة نظام المشتركات الأمر الذى لم يعد مناسبا للكتلة السكنية والعمرانية الحالية، حيث تعدى عدد سكان القرية 50 ألف نسمة.

وقال محمد منتصر موظف، إنه حولت مياه الصرف الصحى حياة سكان القرية إلى جحيم بسبب التلوث وانتشار الأمراض والحشرات والناموس والباعوض، كل ذلك ناهيك عن المشاكل الأخرى بالقرية كسوء حالة مياه الشرب وانتشار القمامة وسوء حالة الطرق، مطالبا بتدخل عاجل من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إنقاذ الأهالى.

من جانبه دفع المهندس على عبد الستار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، بالمهندس محمد عيد رئيس الوحدة المحلية بمرصفا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.