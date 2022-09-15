محافظ بورسعيد يستعرض نسب الأعمال فى مشروعات تنموية وخدمية جديدة

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجديدة الجارى تنفيذها ببورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وعدد من الجهات التنفيذية، ومسؤولى الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.



واستمع اللواء عادل الغضبان لشرح تفصيلى من مسئولى الشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروعات حول نسب ومعدلات الإنجاز فى عدد من المشروعات الجارية، وعلى رأسها مشروعات تطوير الطرق فى جميع الأحياء، ومشروعات الأسواق الجديدة، مؤكدا أن الخطة الحالية شملت المشروعات المختلفة التى تدعم أوجه التنمية المختلفة بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة.



ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بالتعاون المستمر والفعال وتذليل أى عقبات لسرعة نهو العمل فى المشروعات الجارية، مع الإسراع فى معدلات العمل لسرعة افتتاح المشروعات، مشيرا أن هناك جهود متواصلة لإنجاز التنمية غير المسبوقة فى كافة المجالات.