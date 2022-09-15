مجلس "صيدلة سوهاج" يعتمد تشكيل لجان الكنترول والرصد والتصحيح لامتحانات الفصل الصيفى

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الثاني لمجلس كلية الصيدلة، واجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية رقم (21)، وذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود الأمير المشرف على قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية، والدكتور ممدوح فوزي المشرف على قسم الكيمياء الصيدلية، والدكتورة ندا عبد المحسن المشرف على قسم الميكروبيولوجي، والدكتورة منال عبد الجواد مدير عام الصيدلية بالمستشفى الجامعي، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن اجتماع مجلس الكلية ناقش عددا من الموضوعات المطروحة فى جدول الأعمال، والتي تضمنت مناقشة اعتماد لجنة المصححين والممتحنين للمقررات الدراسية بالفصل الصيفي (فارم دي جينرال)، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية للعام الجامعي 2021 /2022، وكذلك اعتماد جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الصيفي، وأيضاً تم الموافقة على نظام امتحانات الفصل الصيفي لتكون بالنظام الورقي، وذلك لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية، وبرنامج بكالوريوس الصيدلة للعام الجامعي السابق، مضيفاً أنه تم الموافقة على تشكيل لجنة تصحيح امتحانات وتدريس مقررات الفصل الدراسي الثاني لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، وأيضاً الموافقة على تشكيل كنترول امتحانات الفصل الدراسي الصيفي واعتماد لجنة الإعداد له، وذلك للعام الجامعي 2021 /2022، إلى جانب هذا تم الموافقة على اعتماد تشكيل مجلس قسم الميكروبيولوجي والمناعة، وذلك لوجود مشرف على القسم بدرجة أستاذ.

وقال الدكتور محمد صلاح، إن اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج الصيدلة الاكلينيكية ناقش مقترح اعتماد تشكيل لجنة رصد الدرجات للفصل الدراسي الثاني، والفصل الصيفي لبرنامج الصيدلة الاكلينيكية، وذلك للعام الجامعي 2021 /2022، كما تم الموافقة على إعفاء الطلاب الثلاثة الأوائل لكل مستوي، من إجمالي قيمة رسوم الساعات المعتمدة، طبقاً لللائحة الإدارية والمالية لبرنامج الصيدلة الاكلينيكية، وذلك بنسبة خصم 30٪ للأول، و25 ٪ للثاني، و20٪ للثالث.