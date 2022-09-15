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لأولياء الأمور.. خطوات سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:30 ص
لأولياء الأمور.. خطوات سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية طلاب المدارس - أرشيفية
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للعام الدراسى الجديد، ونقدم فى التقرير التالى طرق سداد المصاريف إلكترونيا.
 
ـ تحصل المصاريف الدراسية على 3 أقساط.
ـ القسط الأول في أكتوبر 2022.
ـ  القسط الثاني يناير 2023.
ـ  القسط الثالث مارس 2023.
ـ تسدد الرسوم في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
ـ متاح سداد المصروفات من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.
ـ يتاح للطالب أيضا تسجيل المصروفات بمكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية.
ـ يسدد الطالب الرسوم بموجب الرقم القومي للطالب.
ـ تسدد الرسوم على خدمات فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن – أمان.
ـ متاح أيضا سدادها عبر خدمات "مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل – أموال".
ـ يتاح سداد المصروفات أيضا عبر البرابط التالى "https://eps.emis.gov.eg/"
 
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مصروفات المدارس الرسمية كالتالى:
 
- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.
- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادي.
- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوى العام.
- 505 جنيهات من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام.
- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).
- 205 جنيهات باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
ـ تخفيض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.

التربية والتعليم

طرق سداد المصروفات الدراسية

اخبار مصر

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