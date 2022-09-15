لأولياء الأمور.. خطوات سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للعام الدراسى الجديد، ونقدم فى التقرير التالى طرق سداد المصاريف إلكترونيا.

ـ تحصل المصاريف الدراسية على 3 أقساط.

ـ القسط الأول في أكتوبر 2022.

ـ القسط الثاني يناير 2023.

ـ القسط الثالث مارس 2023.

ـ تسدد الرسوم في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

ـ متاح سداد المصروفات من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.

ـ يتاح للطالب أيضا تسجيل المصروفات بمكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية.

ـ يسدد الطالب الرسوم بموجب الرقم القومي للطالب.

ـ تسدد الرسوم على خدمات فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن – أمان.

ـ متاح أيضا سدادها عبر خدمات "مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل – أموال".

ـ يتاح سداد المصروفات أيضا عبر البرابط التالى "https://eps.emis.gov.eg/"

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مصروفات المدارس الرسمية كالتالى:

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادي.

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوى العام.

- 505 جنيهات من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام.

- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).

- 205 جنيهات باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

ـ تخفيض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.