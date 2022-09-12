14 فئة من الطلاب معفاة من المصروفات الدراسية بالعام الدراسى الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المعفاة من سـداد المصاريف الدراسية بالعام لدراسى الجديد كالتالى:
ـ أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
ـ أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات.
ـ أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
ـ الطلاب يتامى الأب.
ـ الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
ـ أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة.
ـ أبناء المكفوفين وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.
ـ أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين بدون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.
ـ أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
ـ طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر.
ـ طلاب مدارس شمال سيناء والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.
ـ طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد.
ـ طلاب مدارس التعليم المجتمعى والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.
ـ الطلاب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
ـ عدم تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.
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