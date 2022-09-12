اليوم السابع
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14 فئة من الطلاب معفاة من المصروفات الدراسية بالعام الدراسى الجديد

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:01 م
14 فئة من الطلاب معفاة من المصروفات الدراسية بالعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المعفاة من سـداد المصاريف الدراسية بالعام لدراسى الجديد كالتالى:

ـ  أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

ـ  أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات.

ـ أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

ـ الطلاب يتامى الأب.

ـ  الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

ـ أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة.

ـ أبناء المكفوفين وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

ـ أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين بدون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

ـ أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

ـ طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر.

ـ طلاب مدارس شمال سيناء والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

ـ  طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد.

ـ طلاب مدارس التعليم المجتمعى والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

ـ الطلاب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

ـ عدم تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.

 


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