كيف يزيد الصداع النصفى من خطر الإصابة بالنوبات القلبية؟

كتب – حسام الشقويرى

أثبتت الأبحاث بالفعل أن الإصابة بالصداع النصفى، خاصة الصداع النصفى المصحوب بالأورة، ويُسمى بالصداع النصفى التقليدى، وهو متكرر يحدث بعد الاضطرابات الحسية أو معها والتى تُسمى الأورة، يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وهى أكثر أنواع السكتة الدماغية شيوعًا، واكتشف العلماء الآن أنه إذا كنت تعانى من الصداع النصفى، فقد تكون أيضًا فى خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره verywellhealth.

عوامل خطر الإصابة بنوبة قلبية ناتجة عن الصداع النصفي

نظرًا لأن الصداع النصفي يرتبط باستمرار بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فقد بحثت الدراسات في كيفية تطبيق هذا الخطر على أنواع أخرى من أمراض القلب والأوعية الدموية أيضًا ، مثل:

نوبة قلبية

السكتة الدماغية النزفية

عدم انتظام ضربات القلب (معدل ضربات القلب غير الطبيعي)

النوبات الإقفارية العابرة (TIAs ، والمعروفة أيضًا باسم السكتات الدماغية الصغيرة)

الذبحة الصدرية (ألم في الصدر ناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى قلبك)

الجلطات الدموية الوريدية

وتقول إحدى النظريات إن الأوعية الدموية للمصابين بالصداع النصفي قد يكون لديها نوع من الضعف الذي يؤثر على كل من تطور الصداع النصفى وأمراض القلب والأوعية الدموية، وضعف بطانة الأوعية الدموية، وهي حالة تتوقف فيها الطبقة العميقة من الشرايين الصغيرة (البطانة) عن العمل بشكل صحيح، وهي مرتبطة بكل من أمراض القلب والأوعية الدموية والصداع النصفى، لذا فمن الممكن أن تلعب دورًا فى ضعف الأوعية الدموية.

ومن المرجح أن يكون لدى المصابين بالصداع النصفي خصائص تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ، بما في ذلك:

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)

ارتفاع مستويات الكوليسترول

المدخنون الحاليون

تاريخ عائلي للإصابة بالنوبات القلبية

زيادة الوزن