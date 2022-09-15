اليوم السابع
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كهرباء شمال القاهرة: نسب التحصيل بالشركة بلغت 99% بسبب دقة القراءة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 05:17 م
كهرباء شمال القاهرة: نسب التحصيل بالشركة بلغت 99% بسبب دقة القراءة وزارة الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء، أن نسب التحصيل فى تزايد مستمر  ، موكداً أن نسبة التحصيل بالشركة  بلغت حوالى 99% للمنزلى و تفوق الـ100 لكبار المشتركين و القطاعات اﻷخرى و ذلك نتيجة دقة القراءة التى تحضرها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال إلتقاط صورة للعداد.

وأوضح عفيفى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك تنسيق تام مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء ،مضيفاً أن تطبيق  القارئ الموحد الذى تطبقه شركة شعاع لتسجيل قراءة عداد الكهرباء ساهم فى حل مشاكل  الفواتير و إصدارة فاتورة سليمة 100%.

و قال عفيفي أن نسبة تغطية قراءة العدادات لجميع المشتركين بالشركة اﻷن تصل إلى 99% ، لافتا إلى أن شعور المواطن بدقة الفاتورة التى تعبر عن استهلاكه الفعلى كان سبب رئيسى فى ارتفاع نسب التحصيل بالشركة خاصة و أن الشركة ملتزمة بقرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة إصدار الفاتورة بناء على صورة للعداد وعدم إصدار أى فاتورة بنا على متوسط اﻻستهلاك.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

حسام عفيفى

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء



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