قرار جمهورى بتعيين أسامة خروبة أمينا عاما لمجلس الوزراء لمدة عام

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 416 لسنة 2022 ، بتعيين أسامة أحمد سعد خروبة، أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير وذلك لمدة عام، اعتبارًا من 15-9-2022.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.