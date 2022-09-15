الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بتعيين أسامة خروبة أمينا عاما لمجلس الوزراء لمدة عام الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:07 م كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 416 لسنة 2022 ، بتعيين أسامة أحمد سعد خروبة، أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير وذلك لمدة عام، اعتبارًا من 15-9-2022. نشر القرار فى الجريدة الرسمية. السيسي الرئيس السيسى امين عام مجلس الوزراء احمد خروبة عاجل الموضوعات المتعلقة "طاقة النواب": زيارة الرئيس السيسى لقطر تهدف إلى وحدة الصف العربى الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:53 م رئيس "تثقيف الإعلاميين": الرئيس السيسى أعاد الروح للعلاقات المصرية الإفريقية الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:29 م الصحف العربية تبرز زيارة الرئيس السيسى للدوحة.. فيديو الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:09 م تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. بدء صرف الدعم النقدى لمستفيدى "تكافل وكرامة" بعد إضافة الأسر الجديدة.. إتاحة الصرف من جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:17 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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