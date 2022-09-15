شاهد 48 ساحة انتظار و16 كشك أسفل محور الفريق كمال عامر.. صور

كتبت - مرام محمد

في ضوء سعي محافظة الجيزة، نحو القضاء على مشكلة الانتظار العشوائى للمركبات، والكثافات المرورية التى تشهدها عدد من المناطق، تبنت المحافظة خطة تنموية لتخصيص مواقع أسفل عدد من الكبارى ومحاور الطرق الرئيسية، لإقامة أكشاك حضارية ومواقف حضارية وساحات انتظار، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتطوير الشوارع والطرق وأسفل الكبارى بالمحافظة واستغلالها لإضافة لمسة جمالية وشكل حضاري وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين.

ويعد محور الفريق كمال عامر، أحد مشروعات الطرق القومية الجديدة الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، وفق رؤية حضارية متكاملة تستهدف استغلال المساحة الواقعة أسفله في إقامة منتزهات وخدمات مختلفة للمواطنين، ومواقف حضارية وساحات انتظار، حيث شهد حتى الآن تشغيل 48 ساحة انتظار، ومواقف سيارات، موقف العمرانية "مستشفى الصدر الجديد"، وموقف نصر الدين، و16 كشك ومطعم حضاري للشباب، مما أسهم في حل العديد من المشكلات المرورية بالجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية، وتوفير فرص عمل للشباب.

فضلا عما سيضفيه من قيمة حضارية واستثمارية كبيرة، تتمثل في إنشاء موقف أرض اللواء، أحد أهم المواقف التي يجرى إنشائها بحي العجوزة، بسعة 250 سيارة، لمحاولة القضاء على عشوائية انتظار السيارات بالشوارع وإعاقة حركة المارة والسيارات، بالإضافة إلى إنشاء موقف بحي العمرانية أسفل المحور بسعة 100 سيارة، والمزيد من ساحات الانتظار الأخرى.

وتواصل المحافظة تنفيذ أعمال محور الفريق كمال عامر، الذي يمتد من الطريق الدائرى جنوباً "دائرى المنيب" وحتى الطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق"، بطول 12 كم، وعرض 33 إلى 65.5 متراً، ما بين 3 إلى 4 حارات مرورية، حيث تراوحت نسبة الإنجاز بأعمال المحور ما بين بين 60 إلى 100% بعدد من قطاعات العمرانية والعجوزة، كما تم إنجاز مطالع ومنازل المحور من منطقه ناهيا وأرض اللواء والمؤدي إلى شارع جامعة الدول العربية بنسبه 100%، كما تم إنجاز مطلع محور الفريق كمال عامر الرابط مع الطريق الدائري بقطاع ترعة الزمر بالعمرانية بنسبه 100%، وجاري تركيب الكمرات الحديدية للمحور المارة أعلى كوبري فيصل والسكة الحديد بشارع السودان.

وتكمن أهمية هذا المشروع التنموي الهائل، في استغلاله لإقامة مشاريع خدمية مفيدة للمواطنين، فبجانب دوره في القضاء على التكدس المروري بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، وتقليل زمن الرحلات بين شمالي وجنوبي الجيزة من خلال الطريق الدائري، وخفض المسافة بين محافظتي القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة، سيساهم في توفير فرص عمل للشباب وإضفاء شكل حضاري وجمالي للطريق، ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين، بإقامة محال حضارية ومطاعم جديدة بالممشى المقام أسفله.