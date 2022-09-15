سفير الاتحاد الأوروبي: إقبال أوروبي على مصر في الشتاء بسبب الخوف من البرودة

كتبت: هناء أبو العز

أكد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن الخوف من برودة الشتاء هذا العام، قد يؤدى إلى إقبال كبير من جانب السائحين الأوروبيين على القيام برحلات الى دول جنوب المتوسط وعلى رأسها مصر للاستمتاع بدرجات الحرارة المعتدلة.

وأشار فى تصريحات أدلى بها السفير الأوروبي للصحفيين على هامش ختام زيارته التى استمرت لمدة يومين للإسكندرية، إلى أن السائحين الاوروبيين يقومون بشكل عام برحلات الى الجنوب خلال الشتاء، وخاصة إلى مصر التي تعد مصدر جذب للسائح الأوروبي خلال فصل الشتاء.

وأكد السفير الأوروبي على الاهتمام الكبير الذى تم ايلاؤه للشباب خلال السنوات الاخيرة على مستوى العالم، وأهمية مساهمة الشباب وانخراطهم فى ايجاد حلول للتحديات التى يجابهها العالم لاسيما ما يتعلق بالتغيرات المناخية وتوعية المجتمعات بمخاطر الظاهرة لاننا نتحدث عن المستقبل الذى يهم هؤلاء الشباب.

كما شدد على اهمية مشاركة الشباب فى المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالمناخ كمؤتمر الاطراف للامم المتحدة للمناخ، لافتا الى ان الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر والتى عقدت العام الماضى بجلاسجو بالمملكة المتحدة شهدت مشاركة كبيرة من جانب الشباب، كما سيكون ذات الامر خلال الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر والمقرر انعقادها نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

واشار السفير الى الاجراءات التى تم اتخاذها فى اوروبا لمواجهة ازمة نقص مصادر الطاقة مع حلول فصل الشتاء من خلال دعوة المواطنين الى ترشيد استهلاك الكهرباء والاجهزة الكهربائية وتقليل درجات حرارة بعضها مثل المكيفات الهوائية وسخانات المياه.