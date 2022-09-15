اليوم السابع
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رئيس مجلس النواب اللبنانى يناقش الموازنة الجديدة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 04:56 م
رئيس مجلس النواب اللبنانى يناقش الموازنة الجديدة نبيه برى
إيمان حنا

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عقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى جلسة لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 بمشاركة 16 نائبا، وانتقد عدد منهم مشروع الموازنة في عدد من بنوده، فيما اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن هذه الموازنة غير مناسبة.

وأعلن النواب جورج عدوان، أسامة سعد، اديب عبد المسيح، وجميل السيد، وبولا يعقوبيان رفضهم لهذه الموازنة.

وكانت الجلسة قد افتتحت، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب .

وتمت تلاوة مواد النظام الداخلي بشأن الموازنة، ثم تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقرير لجنة المال والموازنة.

وتحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مشيرا إلى أن وضعنا صعب، ورأى أن "المماطلة التي تحصل بمعالجة الأزمة غير مسبوقة"، وقال: "نحن في المجلس النيابي لدينا مسؤولية، فمن المسؤول عن الدين العام، منذ أن بدأت العمل في الشأن العام أسمع عن موازنة بدون رؤية اقتصادية، موازنة مبنية على الاستدانة، وقرارات للحكومة لإصدار سندات خزينة.


لبنان

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نبيه برى

موازنة لبنان 2022



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