حبس تاجرى عملة بالسوق السوداء فى القاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة بشمال القاهرة، حبس تاجرى عملة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانـون.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، نجحت فى ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بِإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (شخصان) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزتهما (عملات "أجنبية – محلية").

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.