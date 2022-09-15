بوتين يشيد بالتعاون البناء بين موسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية

كتب أحمد عرفة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعاون البناء بين موسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى التدابير التي اتخذتها روسيا لضمان أمن وحماية محطة زابوروجيا النووية، وفقا لروسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن معظم أعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية سيرجى لافروف لم يتلق حتى الآن تأشيرات أمريكية للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية الاربعاء عن زاخاروفا قوله إن معظم الاشخاص المرافقين للوفد وهم من الخبراء والدبلوماسيين والمترجمين وغيرهم لم يتلقوا تأشيرات حتى اللحظة .

وأشارت إلى أن الوفد الروسي يواجه أيضا صعوبات لوجيستية مرتبطة بالرحلة الى الولايات المتحدة بسبب حظر الجانب الامريكي للرحلات الجوية المباشرة من روسيا والعقوبات المفروضة على شركات الطيران الروسي ، داعية واشنطن الى حل المشاكل اللوجستية التي اختلقتها.