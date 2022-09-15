انتشال جثمان غريق بشاطئ النخيل بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين فى محافظة الإسكندرية، من انتشال جثمان غرق بشاطئ النخيل، غربي الإسكندرية.

وقد شهد شاطئ النخيل، غربي محافظة الإسكندرية، حالة غرق جديدة لشاب، في العقد الثالث من العمر، رغم غلق الشاطئ بقرار من النيابة العامة منذ عامين.



وبدأت الواقعة عندما تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوقوع حالة غرق لشاب بداخل شاطئ النخيل.



وعلى الفور، توجهت قوة أمنية وسيارة إسعاف رفقة رجال قوات الإنقاذ النهري، المدعومة بأعضاء من مجموعة غواصين الخير غطاسين للبحث عن الجثمان.



وأعلنت مجموعة غواصين الخير المتطوعين عن وجود حالة غرق شاطئ النخيل لشاب 21 سنه اسمه احمد اشرف بيومي من القاهرة وغرق أمس الأربعاء الساعه 6:00 مساء.



وطالب الكابتن إيهاب المالحي قائد مجموعة غواصين الخير، من أعضاء المجموعة بسرعة التوجه الى شاطئ النخيل للبحث عن الجثمان.





