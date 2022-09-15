المشدد 3 سنوات للمتهم بالاعتداء على زوجته وسكب ماء مغلى على جسدها بالمعادى

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بالاعتداء على زوجته طعنا وسكب ماء مغلي على جسدها في حي المعادي، بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة، وأمانة سر محمد طه.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات (محبوسا)، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل المجني عليها زوجته، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن استل سلاحه الأبيض محل الاتهام، على أثر مشادة كلامية نشبت بينهما، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بطعنات عدة استقر بشتى أنحاء جسدها ثم سكب عليها الماء الساخن محدثا بها الإصابات قاصدا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا يدخل الإرادة فيه ألا وهو نقل المجني عليها للمشفى وتداركها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.