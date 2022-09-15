الداخلية تضبط أحجار أثرية فى الغربية

نجحت الداخلية فى ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالغربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التنقيب والتعدى على التراث الأثرى بالبلاد.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (عدد 6 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم الكائن بدائرة مركز شرطة طنطا.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وعثر على (حفرة بعمق يصل إلى حوالى 17متر مبطنة بالصاج من الداخل وبها سلم حديدى )، كما تم ضبط (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر- مجموعة من كسر الفخار وأجزاء من الأحجار غير منتظمة الأشكال والأحجام يشتبه فى كونها أثرية) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.