"التغيرات المناخية تقييم الآثار والحلول" مؤتمر علمى فى علوم بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تنظيم كلية العلوم مؤتمراً علمياً تحت عنوان "التغيرات المناخية تقييم الآثار وتقديم الحلول"، والذى تعقد جلسته الافتتاحية يوم الأحد المقبل، بقاعة المؤتمرات ويختتم يوم 19 سبتمبر، بحضور الدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم بجامعة بني سويف، والدكتور أحمد رضوان نائب رئيس جامعة النيل لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ايرين سامي فهيم مدير مركز أبحاث الأنظمة الهندسية الذكية، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وأكد الدكتور منصور أن المؤتمر يناقش مشكلات التغير المناخي في محاولة لإيجاد حلول لها من خلال إلقاء المحاضرات من قبل المختصين من كبار الأساتذة والباحثين في مجال تغير المناخ، مع عرض ملصقات علمية لأبحاث علمية تشمل

موضوعات متعلقة بالتغير المناخي، مضيفاً أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف، لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ.

وأشار رئيس الجامعة، إلى مشاركة عدد من الهيئات والجهات المختصة بالمؤتمر مثل الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي و الشركات الصناعية ، بالإضافة إلى مركز التميز للمياه وهو مركز تم انشاءه عام 2019 في جامعة الاسكندرية تحت إشراف الجامعة الامريكية بالقاهرة، حيث يقدم مجموعة من المنح والخدمات لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بمجال المياه، وذلك بالشراكة مع خمسة جامعات مصرية منها جامعة بنى سويف وخمس جامعات أمريكية، و سيتم عرض إنجازات المركز السابقة و الخطط المستقبلية له خلال المؤتمر ، كما يشارك أيضاً بالمؤتمر مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة و هو مشروع تابع لوزارة البيئة ينفذ بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمجلس العالمي لحماية الطيور.